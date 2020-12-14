الكعبي يكشف عن إرادات سياسية تعيق إجراء التعداد السكاني

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، عن إرادات سياسية تقف وراء تأخير اجراء التعداد السكاني، فيما دعا المنظمات الدولية الى العمل كشريك مع الحكومة لتحقيق تنمية حقيقية والتركيز على شريحة الشباب.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي استقبل الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان في العراق , …

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