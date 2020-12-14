موظفو عقود الكهرباء في ميسان يجددون تظاهراتهم للمطالبة بصرف مستحقاتهم

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / جدد العشرات من موظفي عقود الكهرباء في محافظة ميسان تظاهراتهم امام مقر مديرية نقل وتوزيع الكهرباء في العمارة".وطالب المتظاهرون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة"./انتهى

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