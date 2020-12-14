مستشار الأمن القومي يبحث مع وزير العمل إيجاد فرص عمل لأبناء محافظة ذي قار

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، إيجاد فرص عمل لأبناء محافظة ذي قار.وذكرت مستشارية الأمن القومي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الأعرجي والركابي بحثا خلال اللقاء، إيلاء أهمية استثنائية إلى أبناء محافظة ذي قار، من العاطلين عن العمل، وإيجاد فرص عمل تتناسب وحجم احتياجات المحافظة".وأكد الأعرجي أن الناصرية تحتاج الى وضع خاص وعناية خاصة، تؤمّن لشبابها فرص عمل وعيشا كريما، مبينا أن احتضان الشباب ورعايتهم يفضي الى استقرار مجتمعي، ويحقق الأمن ويجنّب أبناءنا الكثير من المخاطر.وشدد الأعرجي، خلال اللقاء، على أهمية ترجمة توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على أرض الواقع، بخصوص تواجد الوزراء في ذي قار، ليعملوا من مواقع أدنى، من أجل تقديم الخدمات إلى المواطنين.من جانبه، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن وزارته تعمل على وضع خطة لتدريب العاطلين عن العمل من أهالي الناصرية، لتأهيلهم للعمل في دوائر ومؤسسات الدولة، كلّ حسب عمله، موضحا أن ذي قار من أولى أولويات الوزارة ./انتهى7

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