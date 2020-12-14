المالية النيابية العراقية تُطَمئِن الموظفين بشأن رواتب 2021

2020/12/14 | 15:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، ان موازنة 2021 ستؤمن رواتب الموظفين للعام القادم....

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