دياب يرفض استجوابه عن انفجار مرفأ بيروت

2020/12/14 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر لبناني رسمي اليوم الإثنين إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه مع 3 وزراء سابقينـ بالإهمال في انفجار مرفأ بيروت.

وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان في الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة بما فيها جماعة حزب الله الشيعية والزعيم السني سعد الحريري.

وقال دياب، الذي تولى منصبه في يناير(كانون الثاني)، إن ضميره مرتاح بعد انفجار 4 أغسطس (آب) الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.

واستقال دياب بعد الكارثة لكنه واصل العمل رئيساً لحكومة تصريف الأعمال.

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