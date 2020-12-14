وزير الخارجية يسلم أمير دولة الكويت رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

2020/12/14 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلم وزير الخارجية فؤاد حسين، أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يلتقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباحالخالد الحمد الصباح، ويؤكّدا حرص بغداد على توثيق أواصر التعاون الثنائيِّ مع الكويت في ظلِّ ما تشهده العلاقات بين البلدين منتطوُّرات إيجابيَّة“.

واضاف ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين يلتقي ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبحثا عدد من الملفات ذات الاهتمامالمُشترَك، وأهمِّـيَّة الاضطلاع بجُهُود مُشترَكة لدعم العراق على الصُعد كافة، وأشار السيد الوزير الى اجتماعات اللجنة العراقية–الكويتيةالمشتركة والتي ستعقد اجتماعاتها مطلع العام المقبل“.

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