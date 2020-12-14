إيران: مخاوف من اِنطلاق الموجة الرابعة لكورونا

2020/12/14 | 15:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشف النائب عن مدينة سردشت كمال حسين بور،عن مخاوف من تحول أطول ليلة في السنة إلى نقطة انطلاق الموجة الرابعة لكورونا.

وقال حسين بور في تصريح تابعته وكالة الأنباء العراقية(واع): "ضرورة تجنب الزيارات العائلية في ليلة (يلدا) وهي أطول ليلة في السنة من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع من خطر الإصابة بوباء كوفيد- 19".

وأشار إلى "ضرورة الالتزام بالقواعد الصحية و التباعد الاجتماعي،"مشيراً إلى أن"هذه الفترة تشهد انخفاضاً في عدد المصابين والوفيات من جائحة كورونا بسبب القيود التي فرضت لمدة أسبوعين في جميع أنحاء البلاد".

واضاف أن" عدم رعاية التباعد الاجتماعي و المشاركة في الزيارات العائلية خاصة في ليلة (يلدا) يمكن أن تعطل عملية السيطرة مرة أخرى على وباء كورونا و تكون بداية الموجة الرابعة من هذا المرض".

وبين أن"الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الفيروس هو الحذر وتجنب الإصابة،"لافتاً إلى"ضرورة الحفاظ على صحة العوائل و يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، والتجربة أظهرت أن مسير التغلب على هذا المرض يعتمد على التعاون بين المواطنين".

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