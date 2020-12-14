الانبار تعلق على أنباء انسحاب الحشد الشعبي من مناطقها الغربية

2020/12/14 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

نفى قائممقام القائم، الاثنين، اخلاء بعض السيطرات الامنية من قوات الحشد الشعبي في المناطق الغربية .

وقال المحلاوي لـ /المعلومة/ إن “قوات الحشد الشعبي مازالت في مواقعها في المناطق الغربية ولم تنسحب من اي سيطرة امنية وان ما اشيع حول تسليم عدد من السيطرات الامنية الى قوات الجيش والشرطة المحلية عار عن الصحة”.

وأضاف، أن “قوات الحشد الشعبي مازالت تقوم بمهامها الامنية في كافة مواقعها الامنية ولم يطرأ عليها اي تغير”، لافتا الى أن “ما حدث هو نقل الفرقة السابعة من مهامها الامنية في البغدادي وهيت الى قضاء القائم كون ان تلك القوة كانت سابقا في قضاء القائم منذ عمليات التحرير “.

يشار الى ان مصادر تناولت ان قوات من الحشد الشعبي اخلت عدد من السيطرات الامنية في مناطق مختلفة من مدن الانبار وحلت بدلها قوات من الشرطة المحلية والجيش.



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