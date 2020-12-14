وضع خطير يهدد وحدة الوطن - تاج السر عثمان

2020/12/14 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 في الذكري الثانية لثورة ديسمبر، بدأت تتضح أكثر معالم الانقلاب علي الثورة ، كما في تكوين مجلس الشركاء، وتصريح البرهان عن فشل الحكومة الانتقالية، علما بأن المكون العسكري ومن معه في المجلس السيادي يتحمل المسؤولية الأساسية في ذلك ، بتجاوزه لصلاحياته، واختطاف ملفات هي من صميم عمل مجلس الوزراء مثل: السلام ، العلاقات الخارجية، الاقتصاد، الصحة.



الخ.



فالمكون العسكري لجأ لشق صفوف قوي الحرية والتغي ......





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