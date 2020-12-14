الصحة تعلن تأمين سلسلة التبريد الخاصة بخزن لقاح كورونا

2020/12/14 | 16:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة، تجهيز سلسلة التبريد الخاصة بخزن لقاح كورونا محددة ثلاثة أسباب وراء تراجع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح له، اليوم (14 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "ارتفاع مؤشرات الشفاء من فيروس كورونا الى 90% وكذلك في انخفاض حالات الوفيات، يعود الى جهود الوزارة وزيادة أعداد الأسرة المخصصة وتوفير جميع فقرات بروتوكول العلاج المعتمد في العراق وكذلك تراكم الخبرة في هذا المجال".

واضاف ان "الحديث عن تجاوز مرحلة الخطر غير دقيق"، مؤكدا "الحاجة الى الوقت لتجاوز العراق مرحلة الخطر من خلال التزام المواطنين بالتوجيهات".

واوضح ان "موسم الشتاء عامل خطورة في زيادة اعداد الإصابات كما حصل في أغلب الدول الاوروبية"، مشيرا الى "تجهيز وزارة الصحة سلسلة التبريد الخاصة بخزن لقاح كورونا حال وصوله الى العراق والعمل على زيادة اعدادها".

ونوه الى ان "وزارة الصحة لديها الخبرة في التعامل مع أدوية او لقاحات ومستلزمات طبية تحتاج الى درجات حرارة منخفضة جدا".

ودعا رئيس فريق الطوارئ في بعثة منظمة الصحة العالمية بالعراق وائل حتاحت الى ضرورة توفير سلسلة التبريد المثالية لتأمين لقاح فايزر ضد كورونا لانه سيكون من الاولويات في حال استيراده من قبل وزارة الصحة العراقية.

وقال حتاحت ان هناك نحو 10 شركات تقريبا في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية للقاح كورونا، بينما اعلنت 3 شركات هي "موديرنا، فايزر، استرا زينيكا" نهاية التجارب السريرية وهي على طريق الانتاج النهائي له، وكل شركة تدعي بالوقت الحالي أن نسبة النجاح لديها تصل مابين 90-95 % وهذا الموضوع بحاجة إلى تدقيق من الدول التي تم التصنيع فيها.

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