أعراض تدل على قرب الإصابة بداء السكري

2020/12/14 | 16:05 - المصدر: NRT عربية

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فحص نسبة السكر

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قدم موقع "ويب طب" بعض الأعراض البارزة، التي تساعد بشكل مبكر على معرفة ما إذا كان الشخص مصابا بالسكري أم لا وأبرزها:

الجوع المستمر:

يعود سبب ذلك إلى عدم تنظيم كمية الغلوغوز التي تستخدمها خلايا الجسم للحصول على الطاقة، عندها يبدأ جسمك تلقائيا بالبحث عن مصادر وقود إضافية مما يسبب الجوع المستمر.

زيادة التبول:

زيادة نسبة السكر في الدم تنشط عمل الكليتين التي تسعى للتخلص من النسبة الزائدة عن طريق البول، مما يؤدي إلى كثرة عدد مرات التبول.

جفاف الفم:

وذلك لأن جسمك يفقد العديد من السوائل عن طريق التبول، مما يؤدي إلى حدوث الجفاف والعطش الشديد.

ضعف النظر:

إذا أصبحت رؤيتك ضبابية وكنت تواجه صعوبة في التركيز وعدم القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة، فذلك يمكن أن يكون من أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم.

التعب:

ارتفاع مستويات السكر في الدم يمنع الجسم من الاستجابة بشكل صحيح للإنسولين، وحتى الخلايا يصعب عليها امتصاص الغلوكوز في الدم، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والارهاق.

ر.إ

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