موقف وبائي “مبشر” في العراق: الشفاء يواصل “الثأر” من كورونا وتقترب من 510 الف حالة

2020/12/14 | 16:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 1338 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما واصل الشفاء كسر الارقام وتقدمه على الاصابات الجديدة، فضلا عن عدم تسجيل 9 محافظات وجانب الرصافة اية حالة وفاة.

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