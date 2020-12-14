“المعلومة” تنشر أبرز مواجهات دور الـ32 من الدوري الاوروبي

2020/12/14 | 16:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

جاءت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي متوازنة بالنسبة لفريقي مانشستر يونايتد وآرسنال، فيما حملت مواجهتين سهلتين على الورق بالنسبة لكل من توتنهام وميلان

ويلعب مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد، فيما يصطدم آرسنال ببنفيكا، ويلتقي توتنهام نظيره فولفسبرجر النمساوي، بينما يواجه ميلان رد ستار الصربي.

أما عن أبرز المواجهات الأخرى، فيلتقي نابولي غرناطة، ويلعب روما مع سبورتنج براجا، ويواجه ليستر سيتي سلافيا براج.

كما حملت القرعة مواجهات أخرى بين أياكس وليل، أولمبياكوس وآيندهوفن، فياريال وسالزبورج، باير ليفركوزن ويونج بويز.

وصعد إلى هذا الدور 24 فريقًا من الدوري الأوروبي، احتلت صدارة ووصافة المجموعات الـ12، وانضمت إليها 8 أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال.

وتحدد تصنيف ثوالث دوري الأبطال بناء على 8 معايير، أولها النقاط التي جمعها كل فريق في مشواره بالتشامبيونزليج ثم فارق الأهداف، والأهداف المسجلة، والأهداف المسجلة خارج الملعب، والانتصارات، والانتصارات خارج الملعب، ومدى انضباط الفريق، وتاريخ الفريق على المستوى القاري.

وتستفيد الأندية في التصنيف الأول من خوض مباراة الإياب في دور الـ32 على ملاعبها، علما بأن اليويفا قرر أن تقام مباريات الذهاب لهذه المرحلة يوم 18 شباط المقبل، والإياب بعدها بأسبوع في 25 من الشهر ذاته.



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