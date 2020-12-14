قتلى وجرحى في انفجار قوي جنوب طهران

2020/12/14 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني بأنّ "انفجاراً قوياً" وقع، ظهر اليوم الاثنين، في مدينة صناعية على بعد 120 كيلومتراً من العاصمة طهران، أودى بحياة عاملين اثنين وخلّف 6 جرحى.

وأكدت الوكالة أن الانفجار وقع في فرن معادن مصنع الفولاذ في مدينة سلفجغان الصناعية التابعة لمحافظة قم جنوب طهران، مشيرة إلى أن رجال إطفاء الحريق والإسعاف هرعوا إلى مكان الحادث فور وقوعه.

وعن أسباب الانفجار، ذكرت الوكالة الإيرانية أنّ "أسباب وحجم الخسارة لم تتضح بعد".

من جانبه أعلن مدير دائرة إدارة الأزمات في مدينة قم جنوب العاصمة الايرانية طهران، محسن أروجي، الاثنين، مقتل شخصان وإصابة عشرة آخرين في انفجار، عقبه حريق في مدينة سلفجكان الصناعية.

واضاف، أن "الظروف عادت إلى طبيعتها في المدينة الصناعية".

PUKmedia وكالات

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