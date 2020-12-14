برلماني سابق يرد على دعوة حل الشعوب الديمقراطي

2020/12/14 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي سري ساكيك، دعوات رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، لحل الحزب ، قائلا: "لا معنى ولا جدوى لإغلاق حزبنا، حيث سنؤسس حزبا جديدا في غضون 24 ساعة وسنواصل نضالنا".

وفيما يخص القضية الكوردية في تركيا، أفاد ساكيك أن تركيا قد تشهد مفاوضات سلام كوردي جديدة على غرار ما حدث بين أعوام 2011 و2015، مؤكدا أن تركيا مجبرة على هذا الأمر.

وخلال حديثه مع موقع ميديا سكوب (Medyascope.tv) تطرق ساكيك إلى دعوة بهجلي لإغلاق الحزب الكوردي، حيث ذكر أن إغلاق الحزب ليس حلا للأزمة، وأن السلطات التركية أغلقت حتى اليوم تسعة أحزاب كوردية، وتتحدث حاليا عن إغلاق الحزب العاشر قائلا: "حتى وإن لم تتبقى أحرف بالأبجدية سنقوم بشراء أحرف جديدة وسنؤسس حزبا جديدا في غضون 24 ساعة وسنواصل نضالنا.



هم أكثر من يعلم أن إغلاق الحزب ليس حلا".

وأكد ساكيك أن تركيا تشهد مرحلة مؤلمة جدا، وأن عالم السياسة قادر على تجاوز هذه المرحلة بحل المشكلات العالقة.

هذا وأشار ساكيك إلى حديث رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة ديار بكر، محمد كايا، عن استعداد السلطات التركية لمفاوضات سلام كوردي جديدة قائلا: "قد تشهد تركيا مفاوضات سلام كوردي جديدة، فتركيا مجبرة على هذا.



وبالأمس أدلى رئيس غرفة التجارة والصناعة في ديار بكر بتصريحات في هذا الصدد، كما بلغت مسامعنا أنباء عن هذا الأمر.



وهذا ما يجب أن يحدث".

PUKmedia متابعة

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