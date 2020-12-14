الدولار يواصل “تكسير الارقام” امام الدينار بأسواق العراق: “الارتفاع لم يصدر من المركزي” و “الذهول” سيد الموقف !

2020/12/14 | 16:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

شهدت الاسواق المحلية، اليوم الاثنين (14 كانون الأول 2020)، صعوداً جديداً لاسعار سعر صرف الدولار.

وابلغ اصحاب محال الصيرفة، وفقا لوسائل إعلام محلية، ان “سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ارتفع ليصل الى 131 الف دينار عراقي لكل 100 دولار”.

وتابعوا ان “الاسعار في بورصة الكفاح بلغت 1360 ديناراً”.

واشاروا الى ان “اسعار البيع بلغ 131.500 لكل 100 دولار في الاسواق المحلية، فيما بلغ سعر الشراء 129.500 لكل 100 دولار امريكي”.

اسباب الارتفاع ؟

من جهة اخرى كشف مصدر مصرفي، سبب ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية اليوم الاثنين.

وقال المصدر، وفقا لوسائل إعلام محلية رصدتها “يس عراق”: ان”السبب يعود الى الشائعة التي بثتها الحكومة، باجراء مباحثات مع البنك الدولي لتثبيت سعر صرف الدولار مقابل 1330 دينار، فضلا عن مضاربات التجار”.

واضاف، ان”سعر الدولار وصل اليوم الى 133000 دينار مقابل المئة دولار وهو رقم لم يشهده العراق منذ سنوات”.

ورجح المصدر عودة صرف الدولار الى وضعه الطبيعي خلال الايام المقبلة.

وكانت الاسعار قد وصلت قبل منتصف ظهر اليوم في بورصة الكفاح إلى 130.000 دينار امام المئة دولار، وسط ذهول المواطنين.

واستمرت اسعار صرف الدولار منذ صباح اليوم بالتصاعد في الاسواق العراقية بـ127.500 ليصل خلال ساعات الى 130.000، اما مكاتب الصيرفة فسعر البيع بلغ 130.750 دينار.

واثار هذا التصاعد في الاسعار المخاوف لدى المواطنين، وسط ذعر من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع المستهلكة في الاسواق.

هناك خدعة في الارتفاع؟

اكد الخبير المالي احمد بريهي , الاثنين , انه من الخطأ اطلاق التصريحات بشأن رفع سعر صرف الدينار امام الدولار من قبل شخصيات لاتمت صلة بالبنك المركزي لكون هذا التوجه يعود للبنك المركزي حصرا.

وقال بريهي في تصريحات رصدتها “يس عراق انه ” لحد الان لا توجد أي معلومات تؤكد او تشير الى موضوغ رفع سعر الدينار امام الدولار الأمريكي واننا لانستطيع التكلم عنه وكذلك ليس من حق أي احد التعرض للموضوع لكونه متعلق حصرا بالبنك المركزي ” , مبينا ان ” رفع ” سعر الصرف له مسببات وموجبات يقررها حصرا البنك المركزي ” .وأضاف ان ” جميع دول العالم تتحاشى الحديث لمثل هكذا مواضيع حتى لاتثير التوقعات الى حدوث مشاكل ” , مشيرا الى ان ” اثارة الموضوع بالوقت الحاضر لربما قد تؤثر على معيشة الناس”.

وكانت كشفت عن وجود مساعي لرفع قيمة الدولار مقابل الدينار بداية العام الجديد لتصل قيمة بيعهة في مزاد العملة إلى ١٤٥ وفي السوق إلى ١٥٠الف دينار.

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