الصحة تسجل 1338 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/12/14 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1338 اصابة بـ وباء كورونا و 2028 حالة شفاء اضافة الى وفاة 24 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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