فيدرر يلمح إلى غيابه عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

2020/12/14 | 16:23 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألمح النجم السويسري روجيه فيدرير إلى غيابه عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مشيرا إلى أنه يحتاج للمزيد من الوقت من أجل التعافي من الإصابة.

وكشف فيدرر في حفل توزيع للجوائز في سويسرا يوم أمس الأحد أنه حتى البداية المتأخرة لأول بطولة رئيسية للموسم، والتي من المحتمل أن تكون في 8 شباط/فبراير بدلاً من 19 كانون الثاني/يناير، قد لا تكون كافية بالنسبة له.

وقال فيدرر الفائز بلقب بطولة أستراليا 6 مرات: “كنت أتمنى أن أكون جاهزاً بنسبة 100٪ في أكتوبر.



لكنني لست كذلك اليوم.”

وأضاف: “سيكون الوقت ضيقاً قبل بطولة أستراليا المفتوحة.



إنه سباق مع الزمن.



أتطلع لمعرفة ما إذا كانت البطولة ستبدأ في 8 فبراير.



بالطبع، سيكون من المفيد لو كان لدي المزيد من الوقت “.

وقال السويسري إن أولوياته في 2021 تظل ويمبلدون، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة وأولمبياد طوكيو، حيث سيتنافس على الميدالية الذهبية الأولى في الفردي، وهي الجائزة الكبرى الوحيدة التي لم يتوّج بها.

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