2020/12/14 | 16:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرضت خدمات ومواقع ويب متعددة من "غوغل"، بما في ذلك "يوتيوب" وGmail وGoogle Assistant وGoogle Docs، إلى انقطاع واسع النطاق.

ونشر موقع DownDetector وتابعه "ناس" (14 كانون الاول 2020)، أن الانقطاع، الذي يبدو أنه يؤثر على الخدمات التجارية والشخصية لعملاق التكنولوجيا، بدأ في حوالي 6:40 صباحا بالتوقيت الشرقي، فيما يتعلق بـ Gmail، حيث يتم الترحيب بمستخدمي التطبيق برسالة تقول: "خطأ مؤقت ..



عذرا، ولكن حسابك غير متاح مؤقتا.



نأسف للإزعاج ونقترح المحاولة مرة أخرى في غضون بضع دقائق.



يمكنك عرض لوحة بيانات حالة G Suite لمعرفة الحالة الآنية للخدمة".

وتعطلت منصة "يوتيوب"، المملوكة أيضا لـ"غوغل"، صباح الاثنين.

وتشير التقارير إلى أن خدمات "غوغل" تعرضت لمشاكل تشغيلية في أماكن عديدة من أوروبا، مثل المملكة المتحدة وألمانيا واليونان والبرتغال وفرنسا وبولندا وروسيا، على الرغم من وجود مشاكل أيضا في دول أخرى مثل اليابان وأستراليا وإندونيسيا.



ويشتكي 49% من مستخدمي الإنترنت من عدم تحميل الموقع، بينما أبلغ 45% من المستخدمين عن عدم القدرة على مشاهدة الفيديوهات.

وحتى الآن، لم تعترف "غوغل" رسميا بالمشكلة، وتبلغ صفحة الحالة الخاصة بخدماتها عن عدم وجود أي مشكلات.



ومع ذلك، تتزايد التقارير على "تويتر" حيث لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’عطلات’ مفاجئة تضرب ’يوتيوب’ و ’Gmail’ وخدمات ’غوغل’ الأخرى على مستوى العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’عطلات’ مفاجئة تضرب ’يوتيوب’ و ’Gmail’ وخدمات ’غوغل’ الأخرى على مستوى العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).