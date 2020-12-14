2020/12/14 | 16:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، إلغاء الحجز الإلكتروني بعد سحب زخم المعاملات في مجمعات التسجيل.

وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي، طارق إسماعيل حسين، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بدأنا العمل بالدوام (الصباحي، والمسائي) في بغداد والمحافظات تمهيداً لإلغاء الحجز الإلكتروني".

وأضاف، أن "الحجز عبر النافذة الإلكترونية سيلغى بعد أن يتم سحب زخم المعاملات في مجمعات التسجيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: إلغاء الحجز الإلكتروني بعد سحب زخم المعاملات بمجمعات التسجيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة: إلغاء الحجز الإلكتروني بعد سحب زخم المعاملات بمجمعات التسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).