روسيا تسجل 450 وفاة و27328 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/12/14 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، عن

تسجيل 450 وفاة جديدة و27328 إصابة بفيروس

كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية،

وذلك تزامنا مع إطلاق حملة تطعيم واسعة

في مختلف أقاليم روسيا.

وقال مركز مكافحة الوباء،

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