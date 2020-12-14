وزارة الصحة الإيرانية: لقاح كورونا الإيراني سيكون جاهزا في الصيف المقبل

2020/12/14 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة الإيرانية، إذا كانت

نتائج التجارب السريرية للقاح كورونا

الإيراني إيجابية في كانون الثاني

المقبل، فمن المتوقع أن يبدأ الحقن

والاستخدام العام للقاح في تموز

المقبل.

وقالت المتحدثة باسم

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