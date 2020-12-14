تجاوزت الـ131 الف دينار.. الدولار يقفز امام الدينار في اسواق بغداد

2020/12/14 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار بشكل كبير في

اسواق البورصة الرئيسية والاسواق

المحلية، اليوم الاثنين ( 14 كانون الاول

2020).

وسجلت بورصة الكفاح 131.500 دينار مقابل 100

دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف

ليو

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