المالكي لوفد حكومة كردستان: يجب تطبيق مواد الدستور من دون انتقائية

2020/12/14 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على ضرورة حل الاشكاليات القائمة بين بغداد واربيل وتطبيق مبادئ الدستور من دون انتقائية.

المكتب الإعلامي للمالكي ذكر ان الأخير أعرب خلال استقباله وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد الطالباني، عن تضامنه مع مطالب الشعب الكردي التي تنسجم مع السياقات القانونية والدستورية، داعيا القوى السياسية الى تكثيف الجهود لإقرار قانون توزيع الثروات الطبيعية، لضمان مصالح جميع أطياف الشعب العراقي.

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