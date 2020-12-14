2020/12/14 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن حاكم ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودي، عن إغلاق جزئي يبدأ الأربعاء ويستمر حتى العاشر من كانون الثاني بعد أن أصبح وباء كورونا خارجا عن السيطرة.

وستغلق المتاجر غير الأساسية والمدارس والحضانات، فيما الأولوية ستكون للعمل من المنزل، وسيجري الحد من التواصل الاجتماعي، علما بان المطاعم والحانات والمتاحف والمسارح والمنشآت الرياضية مغلقة أصلاً منذ مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تعلن عن اغلاق جزئي يبدأ من الأربعاء بعد تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تعلن عن اغلاق جزئي يبدأ من الأربعاء بعد تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).