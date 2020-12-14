بوادر انفراجة في محادثات بريكست والاتحاد الأوروبي يعتبرها خطوات ايجابية

2020/12/14 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الأوروبي حصول تقدم في مفاوضات بريكست مع بريطانيا لحل الخلافات القائمة بين الجانبين.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إن التقدم في المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية في مرحلة ما بعد بريكست يسير بشكل جيد الى ان هناك خلافات لا تزال قائمة خاصة ما يتعلق بالصيد.

من جهتها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بحصول تحرك في المفاوضات بشأن التوصل الى اتفاق تجاري وهو أمر جيد مشيرة إلى أن هذه المرحلة نهائية لكنها حاسمة.

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