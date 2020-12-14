2020/12/14 | 16:30 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد والرياض تبحثان تعزيز التعاون التجاري بينهما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/14 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد والرياض تبحثان تعزيز التعاون التجاري بينهما) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد والرياض تبحثان تعزيز التعاون التجاري بينهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).