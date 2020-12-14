حكومة البصرة: ملف تنفيذ ميناء الفاو حسم لصالح شركة دايو.. الشركة الصينية غير متخصصة

2020/12/14 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن حسم المفاوضات من قبل وزارة النقل بشأن تنفيذ ميناء الفاو الكبير لصالح شركة دايو الكورية وبانتظار تصويت مجلس الوزراء على ذلك يوم غد الثلاثاء.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة البصرة معين الحسن إن "وزارة النقل حسمت مع الشركات المنفذة للعقود الخمسة في ميناء الفاو الكبير وأعلنت أن الشركة الصينية تعتبر غير مختصة بإنشاء المشاريع المراد إقامتها بميناء الفاو وكذلك لا تحمل أي تخويل رسمي من الحكومة الصينية من اجل التفاوض والتنافس لغرض الحصول على عقود إنشاء المشاريع الخمسة في الميناء المذكور".

وأضاف الحسن أن "الحكومة المحلية تتابع وبدقة عالية خطوات توقيع عقود مشاريع ميناء الفاو الكبير ما سينعكس ذلك إيجاباً على المحافظة و واقعها الاقتصادي".

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