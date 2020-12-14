أول تعليق سياسي على نية اجراء تعديل وزاري بحكومة الكاظمي

2020/12/14 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، الإثنين، (14 كانون الأول، 2020)، على نية اجراء تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مبينا أن مجلس النواب لن يخطي هكذا خطوة بسبب الصفقات السياسية والمجاملات، على حد قوله.

وقال البطيخ في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الأنباء، التي تتحدث عن وجود توجه سياسي – برلماني نحو تعديل وزاري في حكومة الكاظمي غير صحيحة، لعدم وجود نية حقيقة وجادة لدى مجلس الوزراء قادرة على هذه المهام".

واضاف أن "البرلمان لا يستطع الاقدام نحو هذه الخطوة بسبب الصفقات والمجاملات السياسية، بالإضافة إلى انشغال الجميع بترتيب وضعه للأنتخابات المبكرة".

وكان نائب رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب، محمد البلداوي، حدد الأحد (06 كانون الأول 2020)، 3 أسباب تقف وراء عدم استجواء الوزراء والمسؤولين الحكوميين داخل البرلمان.

وقال البلداوي في حديث لـ (بغداد ليوم)، إن "عمليات الاستجواب تحتاج إلى وقت طويل لجمع الأدلة والملفات التي يؤشر فيها تقصير في عمل المسؤول، ليتم تسليمها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم تسترجعها الرئاسة إلى الدوائر المختصة في المجلس، الأمر الذي يؤخر استجواب أي شخصية متلكئة بعملها".

واضاف، أن "السبب الثاني الذي يؤخر عملية الاستجواب يتعلق بالضغوطات والمجاملات السياسية الموجودة بين الكتل السياسية بشكل كبير، فضلاً عن سبب آخر يتعلق بعدم تعاون الجهات الحكومية الرقابية مع لجان البرلمان وعدم تزويدها بالوثائق المهمة التي تمهد لاستجواب الشخصية التي يراد استجوابها داخل مجلس النواب".

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