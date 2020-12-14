وزير الخارجية يسلم رسالة الكاظمي إلى أمير الكويت

2020/12/14 | 16:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى دولة الكويت، فيما التقى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح وسلمه رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وجرى خلال زيارة وزير الخارجية إلى الكويت، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، لقاء رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حيث أكد حرص بغداد على توثيق …

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