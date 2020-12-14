عطل عام في خدمات جوجل كلاسروم في جميع أنحاء العالم

2020/12/14 | 16:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مركز الاعلام الرقمي، حدوث عطل عام في خدمات جوجل كلاسروم و Meet في جميع انحاء العالم، بالتزامن مع دوام جميع الجامعات العراقية عبر الانترنت.

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