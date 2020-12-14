الصحة تعلن تجهيزها سلسلة التبريد الخاصة بخزن لقاح كورونا

2020/12/14 | 16:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تجهيزها سلسلة التبريد الخاصة بخزن لقاح كورونا، فيما حددت 3 أسباب وراء تراجع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية، ان “ارتفاع مؤشرات الشفاء من فيروس كورونا الى 90 بالمئة وكذلك في انخفاض حالات الوفيات، يعود الى جهود الوزارة …

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