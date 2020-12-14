ولي العهد الكويتي يبحث مع وزير الخارجية فؤاد حسين عددا من الملفات ذات الاهتمام المُشترَك

2020/12/14 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،في الكويت اليوم وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وبحثا عددا من الملفات ذات الاهتمام المُشترَك.واكد اللقاء علىى أهمِّـيَّة الاضطلاع بجُهُود مُشترَكة لدعم العراق على الصُعد كافة.وأشار الوزير الى اجتماعات اللجنة العراقية-الكويتية المشتركة والتي ستعقد اجتماعاتها مطلع العام المقبل./انتهى7

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