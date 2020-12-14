المرور تلغي الحجز الالكتروني بعد سحب زخم المعاملات

2020/12/14 | 16:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بفداد:الفرات نيوز} اعلن مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، الاثنين، الحجز الالكتروني بعد سحب زخم المعاملات.

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