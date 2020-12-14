الصيادي: موازنة 2021 كذبة كبرى وسرقة

2020/12/14 | 16:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

وصف عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، الاثنين، موازنة 2021 بـ “الكذبة الكبرى”.

وقال الصيادي لـ /المعلومة/ إن “موازنة عام 2021 كذبة كبرى يراد منها ايهام الشارع العراقي”، مبينا أن “الموازنة عبارة عن قروض وسرقة للاموال العامة “.

وأضاف أنه “لا توجد قيادات حقيقية لإدارة الموارد المالية للدولة العراقية لأن الذين اشرفوا على صياغة موازنة ٢٠٢١ لايفقهون شيئا في الأمور المالية “، مشيرا الى أن “انهيار المنظومة السياسية احد اسباب وضع موازنات سياسية اكثر مما هي مهنية “.

ويشير سياسيون ومراقبون الى أن أزمة العراق المالية هي بداية توسنامي اقتصادي ربما يذهب للمجهول في ظل التعقيدات وبقاء الاعتماد بنسبة 95 % على إيرادات النفط.انتهى 25 ح

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