الجيش العراقي يعتقل 4 صحفيين في كركوك.. بينهم مراسل وكالة دولية

2020/12/14 | 16:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعتقل الجيش العراقي، الثلاثاء، 4 صحفيين ضمن حدود قرية "بلكانة" في محافظة كركوك من بينهم مراسل وكالة الاناضول التركية، اثناء محاولتهم تغطية المشاكل الخاصة بملكية الاراضي في المنطقة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها ان ار تي، اليوم (14 كانون الاول 2020)، فإن "قوة من الجيش اعتقلت كلا من مراسل وكالة )الاناضول( التركية اوزين جولا و ومراسل موقع (زيان) الكوردي سوران عبدالكريم و مراسل وكالة (روز نيوز) سوران محمد ومراسل شبكة (ميديا الان) هلمت حسن".

جدير بالذكر ان غرفة العمليات المشتركة في كركوك دعت قبل ايام ساكني قرية )بلكانة( الى الرحيل عن المنطقة، فيما يصر المواطنون على البقاء في قريتهم وعدم ترك بيوتهم واراضيهم الزراعية.

وكانت قرية بلكانة ضمن المناطق التي تم تعريبها من قبل النظام السابق، ومنذ عام 2004 عاد سكانها الاصليون الى المنطقة، لكن هناك محاولات تجري الان لطردهم من المنطقة.

ا.ح

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