2020/12/14 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، على نتيجة القرعة التي كشفت عن الخصم الذي سيواجهه الملكي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة التي أجريت قبل قليل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة “نيون” السويسرية عن مواجهة ريال مدريد وأتالانتا، ولكن لم يحدد يويفا حتى الآن مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في شباط واذار 2021.

وتحدث زيدان باقتضاب عن مواجهة أتالانتا في مؤتمره الصحفي لمباراة الغد أمام أتلتيك بلباو في بطولة الدوري الإسباني، وقال: “لدينا الكثير من الاحترام لهذا الفريق”.

وتابع: “ولكن هذه المواجهة ستكون في شهر شباط المقبل، وعندها سأتحدث عن تلك المباراة”.

وأضاف في النهاية: “كل ما يهمني في الوقت الحالي هو مباراة الغد أمام أتلتيك بلباو، وهي التي نركز فيها الآن، لأنها فرصة للتأكيد على أننا فريقًا رائعًا”.

التالي

منذ ساعتين

مواجهات مثيرة بقرعة دور الـ16 من دوري الابطال

منذ 22 ساعة

النوارس في الوصافة بفضل عبد الزهرة وحسن

منذ يوم واحد

نفط ميسان يتخطى اربيل في دوري الكرة

منذ يوم واحد

مجدداً..



التطبيعية تطالب بالسماح للجمهور بدخول المباريات

منذ يوم واحد

برشلونة يلاقي ليفانتي ضمن منافسات الليجا

منذ يومين

التعادل الايجابي يحسم مواجهة الانيق وعندليب الفرات في ممتاز الكرة

منذ يومين

تعادل سلبي يفرض كلمته على لقاء الديوانية والقوة الجوية

منذ يومين

تعرف على مباريات اليوم من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم

منذ 3 أيام

الاولمبية تنعى وفاة مدير القسم القانوني في اللجنة

منذ 3 أيام

726 مليون لا أثر لها في حسابات اللجنة الاولمبية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يعلق بعد إعلان خصم الملكي في دوري الابطال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يعلق بعد إعلان خصم الملكي في دوري الابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).