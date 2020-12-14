2020/12/14 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ندى_أسامة_ملكاني اسم المؤلف: غوستاف لوبون اسم المترجم: عادل زعيترعدد الصفحات: 359 الطبعة الأولى2019دار التنوع الثقافي كتاب روح السياسة من تأليف الطبيب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون.



وكما يذكر المؤلف في الفصل الأول من الباب الأول فإن روح السياسة تعني أساليب الحكم أو فن الحكم، وعلى لسان لوبون فإن اهتمام المؤلف انصرف إلى تطبيق قواعد روح السياسة على حوادث العصر وحدها .



حيث تتصف حوادث العصر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روح السياسة ل غوستاف لوبون - ندى أسامة ملكاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روح السياسة ل غوستاف لوبون - ندى أسامة ملكاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).