حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 575 ألفًا

2020/12/14 | 16:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الكوادر الصحية في عموم المحافظات العراقية سجلت 1338 إصابة جديدة، فيما تماثل 2028 مصابًا إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 24 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية".

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