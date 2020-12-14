المالية النيابية: اقليم كردستان يهرب 200 الف برميل نفط يوميا

2020/12/14 | 16:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن قيام حكومة اقليم كردستان بتهريب 200 الف برميل من النفط بشكل يومي.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “حكومة اقليم كردستان تصدر يوميا اكثر من 470 الف برميل من النفط”، لافتا الى ان “كردستان تهرب 200 الف برميل اضافة الى التصدير بشكل يومي عبر الاسواق السوداء للنفط”.

واضاف ان “حكومة الاقليم رهنت نفطها لتركيا لخمسين عام مقابل 10 دولارات للبرميل الواحد”، مبينا ان “الازمة الراهنة في الاقليم تتحملها حكومة الاقليم التي اتفقت مع تركيا دون علم بغداد”.

وتابع ان “الحكومة الاتحادية ستتعرض للمساءلة في حال صرفت اموال لحكومة كردستان دون استلام المستحقات المالية من صادرات النفط”.

وكشفت اللجنة المالية النيابية، امس الاحد، عن اتفاق حكومة اقليم كردستان مع تركيا على بيع النفط لـ٥٠ عام دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد.



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