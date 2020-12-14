بومبيو يشيد بـ

2020/12/14 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، بـ "التحول الجذري" في العلاقات مع السودان، الذي سُحب رسميا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

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