وزير الخارجية يؤكد على توثيق أواصر التعاون مع الكويت

2020/12/14 | 16:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع الكويت.

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