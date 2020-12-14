2020/12/14 | 16:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التجارة المتعلقة بالبريكست.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكاسب الإسترليني تتجاوز 1% مع استئناف محادثات صفقة البريكست) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكاسب الإسترليني تتجاوز 1% مع استئناف محادثات صفقة البريكست) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).