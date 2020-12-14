الذهب يهبط 14 دولاراً عالمياً مع بدء استخدام لقاح كورونا

2020/12/14 | 16:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 14 دولاراً خلال تداولات اليوم الإثنين، مع طرح لقاح كورونا.

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