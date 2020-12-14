متظاهرو تشرين يتحركون لتشكيل حزب سياسي يخوض الانتخابات المبكرة ويضعون شرطين للمشاركة

2020/12/14 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف ناشطون بارزون بالحراك الجماهيري، الاثنين 14-12-2020، عن البدء بتشكيل حزب سياسي يضم قادة في تظاهرات تشرين، يسعى لاحداث تغيير سياسي عبر المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ويقول حسين الغرابي، احد الشخصيات التي تعمل على تشكيل الحزب الجديد لـ (بغداد اليوم)، إن "ابرز المتصدين لتظاهرات تشرين قرروا تشكيل حزب سياسي يحمل اهداف وافكار ثورة تشرين، وبدأ العمل به ويهدف للتغيير من خلال العمل السياسي، وسيختلف تماماً عن الاحزاب الحاكمة والاحزاب المتواجدة منذ 2003 لغاية الان".

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، قد أكد في وقت سابق، أن التحضيرات للانتخابات المبكرة تسير على ما يرام، وإن "الانتخابات العادلة والنزيهة هي قرار سياسي أولا وأخيرا، وليست هناك أي معوقات قاهرة".

ويضيف الغرابي إن "الحزب المرتقب لن يشترك بالانتخابات القادمة الا بشروط بينها حصر السلاح بيد الدولة ومنع المال السياسي واستغلاله من قبل المتنفذين او المرشحين".

وتعددت الآراء والتساؤلات حول أهمية وضرورة وجود مراقبة دولية وأممية على الانتخابات العراقية المبكرة، مع اقتراب موعدها المقرر في حزيران المقبل، وعن دورها في الحفاظ على نزاهتها وشفافيتها، في ظل التعقيدات الأمنية والاقتصادية والسياسية الدائرة في البلاد.

ولفت الغرابي إلى "صعوبة تحقيق هذه الشروط، وقد تكون الانتخابات المقبلة مشابه للانتخابات الماضية لهذا فاننا غير مجبرين على انعاش هذا النظام السياسي ومنحهُ شرعية جديدة".

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