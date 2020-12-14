أوقاف نينوى تعيد فتح جامعين بعد اعادة اعمارهما بالموصل القديمة

2020/12/14 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعادت مديرية اوقاف محافظة نينوى فتح جامعين لها في مدينة الموصل القديمة .بعد ان دمرتهما عصابات داعش الارهابية".وقال مدير اوقاف نينوى الدكتور ابو بكر كنعان للوكالة الوطنية العر اقية للانباء /نينا/ ان"الجهد الهندسي في اوقاف نينوى وبالتعاون مع مديرية بلديات نينوى ،انهى عمليات اعمار جامع المتقين ،وجامع المعتصم بالله ،في منطقتي (عمو البقال ،والمكاوي ) في الموصل القديمة ".واضاف كنعان ،أن"الجامعيين استقبلا المصلين اليوم بعد غياب دام اربعة اعوام"/انتهى

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