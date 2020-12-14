المرور العامة : إلغاء الحجز الإلكتروني بعد سحب زخم المعاملات بمجمعات التسجيل

2020/12/14 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت مديرية المرور العامة، عن إلغاء الحجز الإلكتروني بعد سحب زخم المعاملات بمجمعات التسجيل.وذكرت المرور في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، يرد على مناشدات المواطنين فيما يخص (الغاء الحجز عبر النافذة الالكترونية) وقال بدأنا العمل بالدوام( الصباحي والمسائي )في بغداد والمحافظات تمهيداً لالغاء الحجز الالكتروني".واضاف سوف نلغي الحجز عبر النافذة الالكترونية كما وعدت مسبقاً بعد ان يتم سحب زخم المعاملات في مجمعات التسجيل./انتهى7

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