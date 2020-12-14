العراق.. اجمالي الاصابات بكورونا اكثر من 500 الف حالة

2020/12/14 | 17:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق اليوم....

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