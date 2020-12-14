ودياً .. منتخبنا الوطني للشباب يتعادل ايجابياً مع أمانة بغداد

2020/12/14 | 17:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تعادلَ منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم أمام فريق أمانة بغداد (الأول) بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب أمانة بغداد.

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