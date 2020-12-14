الصحة: العراق يعيش مناعة جماعية.. وتحذر من حصول هذا الأمر

2020/12/14 | 17:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، ان العراق يعيش مناعة جماعية، فيما حذرت من الرجوع لزيادة الاصابات مع انخفاض درجات الحرارة والانفتاح والتجمعات البشرية.

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